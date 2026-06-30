Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: Monterrey

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Hollanda : Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake (Dk. 71 Koopmeiners), Dumfries, Gravenberch (Dk. 86 Timber), de Jong (Dk. 110 de Roon), Van de Ven (Dk. 86 Hato), Summerville, Gakpo (Dk. 113 Kluivert), Brobbey (Dk. 71 Weghorst)

Fas : Bono, Hakimi, Diop, Riad (Dk. 75 Salah-Eddine), Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi (Dk. 79 El Mourabet), Brahim Diaz (Dk. 79 Yassine), Ounahi (Dk. 86 Rahimi), El Khannous (Dk. 87 Talbi), Saibari

Goller: Dk. 72 Gakpo ( Hollanda ), Dk. 90+1 Diop ( Fas )

Sarı kart: Dk. 47 Diop ( Fas )

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada Fas, Hollanda'yı penaltılarda 3-2 yenerek son 16 turuna kaldı.

Hollanda'nın oyunu rakip yarı alana yıkma çabasına Fas sert savunma yaparak karşılık verdi. İki takım da kısa bir süre savunmayı ön plana alarak oynarken Fas üst üste tehlikeli pozisyonlar üretse de Hollanda kalecisi Verbruggen, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. İyi kapanarak top Hollanda'dayken rakibinin hücum hattında oyun kurmasına izin vermeyen Kuzey Afrika ekibi Fas, kalesinde ilk tehlikeyi ise 44. dakikada yaşadı. Fas ilk yarının son bölümlerinde önemli fırsatlar yakalamasına rağmen taraftarlarını sevindiremeyince soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Hakimi'yi savunmanın arkasına kaçırarak net fırsatlar üreten Fas, bu bölümde yakaladığı şansları değerlendiremedi. İkinci yarıda Fas etkili bir oyun ortaya koysa da müsabakanın beklenen golü 72. dakikada Gakpo'dan geldi ve Hollanda rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçta artık herkes Hollanda'nın tur atladığını düşünürken uzatmanın ilk dakikalarında sahneye çıkan Diop kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitleyerek maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde Hollanda'yı savunma yapmak zorunda bırakan Fas, yakaladığı çok net bir fırsatı değerlendiremeyince uzatmanın ilk bölümü golsüz sona erdi. İkinci uzatma devresinde savunmayı daha önde kurmaya çalışan Hollanda böylece rakibinin ileride topla daha fazla oynamasını engellemeyi başardı. Uzatma devrelerinde eşitliği bozacak gol gelmeyince karşılaşma penaltılara gitti.

21. dakikada Hakimi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda El Aynaoui'nin ön direkte kafa vuruşunda Verbruggen topun ağlara buluşmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Bouaddi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada Hakimi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Verbruggen topu kornere çeldi.

44. dakikada Fas savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Van de Ven'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Bono topu kornere gönderdi.

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta, Ounahi'nin arka direğe gönderdiği topu Saibari boş kaleye gönderemedi.

45+4. dakikada Hollanda'nın hücuma çıkarken kaptırdığı topla başlayan atakta Ounahi'nin sağ çaprazdan şutu üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Fas, bir fırsatı daha gole çeviremedi. Savunmanın arasından atılan topla sağdan ceza sahasına giren Hakimi'nin dar açıdan kaleye vurduğu top üst direğe çarpıp auta gitti.

62. dakikada Hakimi soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, Hollanda kalecisi Verbruggen topu son anda kornere çeldi.

72. dakikada Hollanda'nın golü geldi. Kaleci Verbruggen'in orta sahaya gönderdiği topu Weghorst kafayla indirdi, meşin yuvarlağı kapan Summerville ceza sahasına girdikten sonra Mazraoui'nin müdahalesi yetersiz kalınca penaltı noktası civarında Gakpo topu ağlara gönderdi: 1-0

90+1. dakikada Fas skoru eşitledi. Talbi'nin sol taraftan sağ ayakla içeri gönderdiği topu Diop kafayla ağlara göndererek skoru dengeledi: 1-1

97. dakikada Fas çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Sol taraftan gelişen atakta Saibari'nin pasında Koopmeiners'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kalan Rahimi'nin vuruşunda kaleci diziyle gole izin vermedi.

Penaltılar

Hollanda'nın penaltılardaki gollerini Koopmeiners ile Weghorst kaydederken Kluivert, Timber ve Summerville penaltılardan yararlanamadı.

Fas'ın penaltılardaki gollerini Rahimi, Talbi ve Saibari atarken El Aynaoui ile Hakimi fileleri tutturamadı.