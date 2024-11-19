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Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı

Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
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Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fas, Lesotho'yu 7-0 yenerek grubunu lider tamamladı. Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri'nin forma giydiği maçta, Amrabat 90 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptı. En-Nesyri ise 63. dakikada oyuna dahil oldu ve 1 gol attı.

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fas, Lesotho ile karşılaştı. Fas maçı 7-0 kazandı. Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri maçta forma giydi.

Afrika Uluslar Kupası Elemeler, B Gurubu 6. maçında Fas, sahasında Lesotho ile karşılaştı. Fas maçı 7-0 kazandı. Fas bu sonuçla birlikte grubunu 6'da 6 ile lider tamamladı.

Maça ilk 11'de başlayan Amrabat, 90 dakika süre aldı. En-Nesyri ise 63. dakikada oyuna dahil oldu. Amrabat maçta 1 asist yaparken, En-Nesyri de oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırdı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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