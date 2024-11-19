Üye Girişi
Haberler

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho'yu 7-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Milli Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Lesotho'yu 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grubu 6'da 6 yaparak tamamladı. Maçta hat-trick yapan Brahim Diaz, Youssef En-Nesyri'nin de 1 gol attığı karşılaşmada Fas, toplamda 26 gol atarak elemelerin en golcü takımı oldu.

Fas Milli Takımı, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Lesotho'yu 7-0 mağlup ederek grubu 6'da 6 yaparak tamamladı. Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri de sonradan girdiği mücadelede 1 gol kaydetti.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda lider Fas, grubun son maçında Lesotho'yu konuk etti. Fas'ta Fenerbahçeli futbolculardan Sofyan Amrabat ilk 11'de sahaya çıkarken, Youssef En-Nesyri ise yedek başladı. Ev sahibi 5. dakikada Brahim Diaz ile 1-0 öne geçerken oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Fas, müsabakanın ilk yarısını Brahim Diaz'ın 3, Soufiane Rahimi'nin 2 golüyle 5-0 üstün tamamladı. Maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan Brahim Diaz, 62. dakikada yerini Ayoub El Kaabi'ye bıraktı. Youssef En-Nesyri ise Soufiane Rahimi'nin yerine girdi. En-Nesyri oyuna girdikten 5 dakika sonra şık bir kafa golüyle farkı 6'ya çıkardı. 70. dakikada ise Sofyan Amrabat'ın uzun pasında Ismael Saibari skoru 7-0'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fas 7-0'lık galibiyet elde etti. Walid Regragui'nin öğrencileri grubun 6. karşılaşmasında da sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti.

Elemelerin en golcü takımı

B Grubu'nda Gabon, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile mücadele eden Fas, rakip filelere 26 gol gönderirken kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-yeşillilerde gol yükünü Real Madridli futbolcu Brahim Diaz çekti. Diaz forma giydiği 4 maçta da gol sevinci yaşarken, ülkesi adına 7 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri ile Soufiane Rahimi 3'er gollük katkı sağlarken, Galatasaraylı Hakim Ziyech ile Ismael Saibari 2'şer gole imza attı.

2025 Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek

İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Anlaşmadaki Trump detayı dikkat çekici

 İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir

 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti

Dehşete düşüren olay! İstanbul'da iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı

Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme! Komutanlara da soruşturma açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 19-20 Kasım Yüreğir, Sarıçam, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hırvatistan Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Hırvatistan Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Fas Lesotho CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Lesotho maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Lihtenştayn San Marino CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lihtenştayn San Marino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dünya Tuvalet Günü ne zaman? 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü sözleri ve mesajları! Erkekler Günü ne zaman? Uluslararası Erkekler Günü sözleri ve mesajları! Lüksemburg Kuzey İrlanda CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lüksemburg Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.