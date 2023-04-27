Farka boğdular! Manchester City'den lider Arsenal'e futbol dersi

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında lider Arsenal ile kozlarını paylaştı. 5 gollü mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'de Erling Haaland ve Kevin De Bruyne maça damga vurdu.

Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City, Arsenal ile karşılaştı. Etihad'ta oynanan karşılaşmayı City 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 54. dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1. dakikada John Stones ve90+5. dakikada Haaland kaydetti. Arsenal'in tek golü 86. dakikada Holding'ten geldi.

DE BRUYNE VE HAALAND ÇOŞTU

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı De Bruyne, maçta 2 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı. Maçta birçok gol girişiminde bulunan ancak kaleci Ramsdale'i geçemeyen Erling Haaland ise 1 gol ve 2 asistle oynadı. Kevin De Bruyne, Premier Lig'deki 63. golünü atarak 62 gollü David Beckham'ı geride bıraktı.

ARSENAL ETKİSİZ KALDI

Manchester City karşısında etkisiz bir görüntü sergileyen konuk ekip, ilk isabetli şutunu 48. dakikada çekti. Ligde son 10 maçta yenilmeyen Arsenal, son olarak yine Manchester City'e kaybetmişti.

FARK ERİDİ

Arsenal sadece 19 gün önce Manchester City'nin 8 puan önünde bulunuyordu. Bir maçı eksik olan Guardiola'nın öğrencileri puan farkını 2'ye düşürdü. Manchester City'nin puanı bu galibiyetle 73'e çıktı. Arsenal ise 75 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Fulham'a konuk olacak. Arsenal, Chelsea'yi ağırlayacak.