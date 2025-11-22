Haberler

Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Liverpool, oynadığı son 10 maçta 7. kez kaybetti.

  • Liverpool, Nottingham Forest'a Anfield'da 3-0 mağlup oldu.
  • Liverpool, son 10 maçta 7. mağlubiyetini aldı ve ligde 18 puanda kaldı.
  • Nottingham Forest, bu galibiyetle ligde 12 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Nottingham Forest, 3-0 kazandı.

LIVERPOOL'A SOĞUK DUŞ

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolo Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

SON 10 MAÇTA 7. MAĞLUBİYET

Liverpool, bu sonucun ardından oynadığı son 10 maçta 7. kez sahadan mağlup ayrıldı ve ligde 18 puanda kaldı. Nottingham Forest, 12 puana ulaştı. Liverpool, ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 352.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.