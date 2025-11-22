Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Nottingham Forest, 3-0 kazandı.

LIVERPOOL'A SOĞUK DUŞ

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolo Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

SON 10 MAÇTA 7. MAĞLUBİYET

Liverpool, bu sonucun ardından oynadığı son 10 maçta 7. kez sahadan mağlup ayrıldı ve ligde 18 puanda kaldı. Nottingham Forest, 12 puana ulaştı. Liverpool, ligin bir sonraki haftasında West Ham United deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.