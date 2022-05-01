Facianın eşiğinden dönüldü! Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takın Trabzonspor oldu. İstanbul'da Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlamak isteyenlere ise saldırı düzenlendi. Bir araca taş atıldığı anlar anbean kameralara yansıdı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım Trabzonspor oldu. Kendi sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve puanını 77'ye çıkaran bordo mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
İSTANBUL'DA DA KUTLAMA YAPILDI
Şampiyonluk nedeniyle Trabzon'un haricinde başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Kocaeli'de de kutlama gerçekleştirildi. İstanbul'daki kutlamalarda ise talihsiz olaylar yaşandı.
KUTLAMA YAPAN ARACA TAŞ ATILDI
Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak isteyen bazı Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların içerisinde yer aldığı araca taş atıldığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.