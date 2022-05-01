Facianın eşiğinden dönüldü! Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamlayan takım Trabzonspor oldu. Kendi sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve puanını 77'ye çıkaran bordo mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

İSTANBUL'DA DA KUTLAMA YAPILDI

Şampiyonluk nedeniyle Trabzon'un haricinde başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Kocaeli'de de kutlama gerçekleştirildi. İstanbul'daki kutlamalarda ise talihsiz olaylar yaşandı.

KUTLAMA YAPAN ARACA TAŞ ATILDI

Fenerbahçe'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak isteyen bazı Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların içerisinde yer aldığı araca taş atıldığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.