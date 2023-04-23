Fabio Borini: Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak bizi mutlu ediyor

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, "Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak da bizi mutlu ediyor.

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini, "Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak da bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe karşısında da bunu yapmıştık. Buradan puanla ayrıldığımız için mutluyum" dedi.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada 2 gol atarak Fatih Karagümrük'ün 1 puan almasında büyük pay sahibi olan Fabio Borini, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmandan puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu aktaran Borini, "İyi bir maç oldu bizim için. Ani çıkışlara çok fazla çalışmıştık. İlk yarıda bunun meyvelerini aldığımız için mutluyuz. Bu tip bir oyunu, böyle bir atmosferde oynamak da bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe karşısında da bunu yapmıştık. Buradan puanla ayrıldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarım iyi bir mücadele verdi. İyi bir şekilde bugünü kapattığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Borini, maçtaki penaltı pozisyonlarının tartışılmasıyla ilgili olarak ise "Büyük statlarda büyük takımlara karşı oynadığınızda bunlar hep olur" ifadesini kullanarak sözlerini noktaladı.