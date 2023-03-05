Schumacher'i izleyemeyenler için Verstappen! F1'de sezonun ilk yarışı nefes kesti

Formula 1'de sezonun açılış yarışında Bahreyn'de zafer son şampiyon Verstappen'in olurken podyumu Perez ve Alonso tamamladı.

Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.

İLK YARIŞTA ZAFER

Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. Hollandalı pilot, 1: 33: 56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

HAMILTON DIŞARDA KALDI

Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardında ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti. Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: