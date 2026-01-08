Haberler

Karşıyaka voleybolda Ezgi'yi aldı

Güncelleme:
Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Endo Karşıyaka, altyapısından yetişen smaçör Ezgi Uludağ ile anlaşma sağladı. Kulüp, Ezgi Uludağ'a hoş geldin diyerek başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Endo Karşıyaka, altyapısından yetişen eski smaçörü Ezgi Uludağ ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin, Ezgi Uludağ. Geçtiğimiz sezonlarda kulübümüz, SC Braga, Çukurova Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve Sigortoshop Ankaragücü formaları giyen başarılı smaçör Ezgi Uludağ'a hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
