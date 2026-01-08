Karşıyaka voleybolda Ezgi'yi aldı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Endo Karşıyaka, altyapısından yetişen eski smaçörü Ezgi Uludağ ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin, Ezgi Uludağ. Geçtiğimiz sezonlarda kulübümüz, SC Braga, Çukurova Belediyesi, Nilüfer Belediyespor ve Sigortoshop Ankaragücü formaları giyen başarılı smaçör Ezgi Uludağ'a hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor