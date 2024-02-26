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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım: Tarihe geçecek bir tiyatro

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Mücadeledeki pozisyonlara tepki gösteren Pekin'in paylaşımında, "Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray-Antalyaspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlardan dolayı kulübün resmi sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

"EMEK HIRSIZLĞI"

Fethi Pekin, açıklamasında, "Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

Fethi Pekin'in açıklamasının tamamında, "Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!" ifadeleri yer aldı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Zübeyir Kıvrak:

BİRBİRİNİZE LAF ATMAK YERİNE İŞİNİZİ YAPAN ORAYA BURAYA ÇİŞİNİZİ YAPMAYIN...AYIP AYIP HER İKİ KULÜP YENETİCİLERİ...

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Hamit:

Artık Türk futbolundan tiksiniyorum.Yazıklar olsun..Genç futbolcularıda soğutunuz futboldan.Futbol siyaset mafya üçü bir ardada.Türk futbolu ölmüştür.

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