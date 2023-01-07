Dev derbi öncesi Erden Timur'dan mesaj: Lider dönmek istiyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Timur, "Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe 8 Ocak Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbiye öncesi kulüp televizyonuna konuşan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, ligde hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisini değerlendirip açıklamalarda bulundu.

"HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR MAÇ OLSUN"

Timur, "Öncelikle lider dönmek istiyoruz. Hak edenin kazandığı bir maç olsun. Sezonun en heyecanlı maçları oluyor. Çok fazla duygunun yaşandığı bir maç. İnşallah hak eden biz oluruz. İnşallah seyir zevki yüksek, keyifli bir maç olur ve biz kazanırız." ifadelerini kullandı.

SONUÇTA 3 PUANLIK MAÇ

Derbinin ne kadar önemli olduğunu belirten Timur, "Lig uzun maraton, önünde sonunda 3 puanlık bir maç. Bu iki camia da her zaman birbirine ihtiyaç duyan, biri olmazsa diğerinin değerinin daha az olduğunun bilincinde olan iki camia. İnşallah çok güzel geçer, centilmenlikle geçer. Gönülden inancımız, inşallah kazanıp geleceğiz." şeklinde konuştu.