Ezeli rakibinden Beşiktaş'a çalım! Konyaspor'un kalbini söküp alacaklar

Beşiktaş'ın peşinde olduğu Konyaspor'un yıldızı Amir Hadziahmetovic için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların resmi teklif yaptığı futbolcu için 3 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley ve Beşiktaş'ın teklif yaptığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için Galatasaray harekete geçti.

GALATASARAY RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Konyaspor forması giyen Amir Hadziahmetovic için yeşil-beyazlı ekip ile resmi görüşmelere başladı.

"AMİR'İN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bu arada Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, kısa bir süre önce Amir Hadziahmetovic'e resmi teklifin geldiğini belirterek, "Ancak rakamlar kabul edeceğimiz seviyede değildi. İngiltere'den başka bir teklif var. Daha tatmin edici bir teklifti. Amir'in gitmesini istemiyoruz. Ancak kulübün menfaatlerini de düşünmemiz gerekiyor." dedi.