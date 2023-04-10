Eyyübiyeli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği U17 Yaşar Doğu Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Eyyübiyeli sporcular, Türkiye şampiyonlukları kazandı. Başarılı sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek.

Türkiye Greş Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen ve Türkiye'nin her ilinden yüzlerce sporcunun katıldığı U17 Yaşar Doğu Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, eleme karşılaşmalarıyla başladı. Büyük bir heyecanın yaşandığı ve kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakaların ikinci gününde Eyyübiye Belediyespor bünyesinde maçlara katılan 55 kiloda Mazlum Çiftçi Türkiye şampiyonu, 45 kiloda Rıdvan Çiftçi Türkiye üçüncüsü, 51 kiloda İslam Turan ve Emircan Çiftçi de Türkiye beşinciliği dereceleri elde ettiler. Milli Takım forması giyerek Avrupa ve dünya Şampiyonalarına katılacak olan Eyyübiye Belediyesporlu güreşçiler, Şanlıurfa'yı ve Türkiye'yi temsil edecekler. - ŞANLIURFA