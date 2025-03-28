İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi

İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İmamoğlu'nun serbest bırakılan avukatının ifadesi ortaya çıktı

Eyüpspor Zorlu Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Eyüpspor Zorlu Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik Direktör Arda Turan yönetimindeki takım, antrenmanlarına devam ediyor. Caner Erkin, Emre Mor ve Tayfur Bingöl kart cezası, Taras Stepanenko ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Eyüpspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Eyüpspor çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Eflatun-sarılılarda kart cezası bulunan Caner Erkin, Emre Mor ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Taras Stepanenko da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.