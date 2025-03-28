Eyüpspor Zorlu Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik Direktör Arda Turan yönetimindeki takım, antrenmanlarına devam ediyor. Caner Erkin, Emre Mor ve Tayfur Bingöl kart cezası, Taras Stepanenko ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Eyüpspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Eyüpspor çalışmalarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Eflatun-sarılılarda kart cezası bulunan Caner Erkin, Emre Mor ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Taras Stepanenko da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor