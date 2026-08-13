Eyüpspor, Yusuf Barası'yı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Kasımpaşa'dan santrfor Yusuf Barası'yı kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Kasımpaşa'dan santrfor Yusuf Barası'yı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulübün ABD merkesli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Yusuf'un formayı giydiği ve resmi imzayı attığı videoya yer verildi.
Paylaşımda, "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Yusuf Barası" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren 23 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
Kaynak: AA