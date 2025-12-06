Eyüpspor-Kayserispor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma, iki takımın da ikinci yarıdaki golleriyle 1-1 sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, Eyüpspor aradığı golü 51. dakikada Emre Akbaba ile buldu. Konuk ekip Kayserispor ise 70. dakikada Laszlo Benes'in golüyle skoru eşitledi.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın ardından her iki takım da puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, ligdeki çıkışını sürdürmek isterken, Kayserispor deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.