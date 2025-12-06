Haberler

Eyüpspor-Kayserispor maçında kazanan çıkmadı

Eyüpspor-Kayserispor maçında kazanan çıkmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçerken, Eyüpspor 51. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. Ancak Kayserispor, 70. dakikada Laszlo Benes'in golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla her iki takım da puanını 13'e yükseltti. Gelecek hafta Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacakken, Kayserispor Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma, iki takımın da ikinci yarıdaki golleriyle 1-1 sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçilirken, Eyüpspor aradığı golü 51. dakikada Emre Akbaba ile buldu. Konuk ekip Kayserispor ise 70. dakikada Laszlo Benes'in golüyle skoru eşitledi.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın ardından her iki takım da puanını 13'e yükseltti. Eyüpspor, ligdeki çıkışını sürdürmek isterken, Kayserispor deplasmandan bir puanla dönmeyi başardı.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti

Beşiktaş, Fener'in eski yıldızına göz dikti! O da geri dönmeye sıcak
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı

Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski yıldızına göz dikti

Beşiktaş, Fener'in eski yıldızına göz dikti! O da geri dönmeye sıcak
4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi

4-3'lük nefes kesen maç! Kazanan 90+3'te belli oldu
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

Görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar, maç tatil edildi
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Denizli merkezli 2 ilde katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Herkesi aynı vaatle kandırıp büyük vurgun yaptılar
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.