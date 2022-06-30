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Eyüpspor'un transfer şovu sürüyor, 9 isim imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Eyüpspor'un transfer şovu sürüyor, 9 isim imzaladı

Eflatun sarılılar Süper Lig'e yükselmek için tüm şartları zorluyorSezer AFŞAR, İstanbul - DHA Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Eflatun sarılılar Süper Lig'e yükselmek için tüm şartları zorluyor

Sezer AFŞAR, İstanbul - DHA

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Eflatun sarılılar, 9 önemli transfer hamlesine imza atarken bu futbolcular arasında Süper Lig'de forma giyen önemli oyuncular da bulunuyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı.

İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

FORVET HATTINA EMEKA EZE

Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.

Eflatun sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle:

Uğur Demirok

Alpaslan Öztürk

İbrahim Akdağ

Metehan Mimaroğlu

Ahmet Yazar

Erdem Gökçe

Murat Uçar

Fethi Özer

Emeka Eze


Demirören Haber Ajansı / Spor

Eyüpspor İstanbul Eflatun Spor Haberler

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