Eyüpspor'un transfer şovu sürüyor, 9 isim imzaladı Eflatun sarılılar Süper Lig'e yükselmek için tüm şartları zorluyorSezer AFŞAR, İstanbul - DHA Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti. Eflatun sarılılar Süper Lig'e yükselmek için tüm şartları zorluyor Sezer AFŞAR, İstanbul - DHA Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti. Eflatun sarılılar, 9 önemli transfer hamlesine imza atarken bu futbolcular arasında Süper Lig'de forma giyen önemli oyuncular da bulunuyor. Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yakselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı. İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi. FORVET HATTINA EMEKA EZE Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Emeka Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak. Eflatun sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle: Uğur Demirok Alpaslan Öztürk İbrahim Akdağ Metehan Mimaroğlu Ahmet Yazar Erdem Gökçe Murat Uçar Fethi Özer Emeka Eze Demirören Haber Ajansı / Spor Eyüpspor İstanbul Eflatun Spor Haberler

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