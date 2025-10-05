Haberler

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Selçuk Şahin İstifa Etti

Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası istifa talebinin kabul edildiğini duyurdu. Şahin, kulüp ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
