Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Trabzonspor Mağlubiyetini Yorumladı

Güncelleme:
Eyüpspor, Trabzonspor karşısında 2-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Orhan Ak, hataların cezasını Trabzonspor'un kesebileceğini belirterek, 3 puan almak için geldiklerini fakat planlarının sekteye uğradığını ifade etti. Ayrıca sakatlanan Luccas Claro'nun durumu hakkında bilgi verdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Trabzon'a 3 puan almak için geldiklerini belirterek, "Trabzonspor gibi bir takım karşısında hata yaptığınızda bunun cezasını mutlaka kesiyor. Planlarımız netti ancak hatalar sonucu mağlup olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Ak, "Oyuncumuz Luccas'a geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuz, ona ihtiyacımız var. Planlarımız çok netti, 3 puan almak istiyorduk. Ancak Trabzonspor gibi birtakım hatalarınızı cezalandırıyor. İkinci yarı oyundan vazgeçmeden devam ettik ama oyun disiplininden kopmamız 2-0'lık sonuca neden oldu. Kısa süredir takımla birlikteyiz, üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Bu takımda o kalite ve kapasite var" diye konuştu.

Sakatlanan Luccas Claro'nun durumuna da değinen Ak, "Luccas Claro ile birlikte İstanbul'a döneceğiz. Orada yapılacak kontrollerin ardından durumunu daha net bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
