Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak'tan Kasımpaşa Maçı Değerlendirmesi
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Orhan Ak, kazanılması gereken bir maçı kazandıklarını ve oyuncularının potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Kasımpaşa karşısında kazanılması gereken bir maçı kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla yendi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, "Gerçekten bugün çok zor bir karşılaşma yaşadık. Çok zor bir maçı kazandık. Bizim olmazsa olmazımız bir maçtı. Çünkü 8. hafta alt taraftaki takımların da kazanması bu maçın önemini daha fazla artırdı. Yaklaşık 4 antrenman yaptık. Özellikle 3'ünü taktiksel bir şekilde yoğun çalışarak devam ettik. İlk antrenmandan itibaren o duyguyu hissettim. Çok ciddi bir potansiyeli olan, çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışma fırsatım oldu. Bugün baktığınız zaman müthiş bir oyunla başından sonuna kadar yüksek enerjiyle maçı kazanmayı hak ettik. Kasımpaşa saygıyı hak ediyor. Atletizm olarak istatistiklerde birinci sırada olan çok etkili hücum oyuncuları var. Zaman zaman o riskleri yaşadık, onlara da fırsat verdik. Biz de çok fırsat yakaladık. Daha farklı skor olabilirdi. Bu oyun belli süre beni tatmin etti. Zaman zaman sıkıntılı durumlar yaşadık. Her hafta bu oyunu güzelleştiren ve daha iyi hale getirmeye çalışan bir takım olarak seyircilere bir takım seyrettirmek istiyoruz. Çok önemli bir maç kazandık ama kazanılması gereken bir maçı kazandık. Bundan sonra ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok önemli bir süreç var. Önümüzde çok zorlu maçlar var. Yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza mahcup olmadığımız için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

İlerleyen haftalarda daha iyi bir oyun sergilemek istediklerinin altını çizen Ak, "8 haftada kazanabileceğin maçları kaybetmişsin. Bir oyuncu kalitesi ve potansiyeli var. İlk önce bu potansiyeli çıkarmaya çalıştık. Oyuncular arasında çok güçlü bir bağ var. Skorların size yardımcı olması lazım. Takım olarak grup enerjisini oluşturduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
