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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü

Spor Haberleri

Eski milli futbolcu ve Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü.

Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı. Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü.

TÖRENE KATILAMADI

Ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Turan, ödülü daha sonra takdim edilecek.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü

GALİBİYETİ YOK

Eyüpspor'un başında 3 maça çıkan Arda Turan, 2 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı. 36 yaşındaki genç teknik direktörün takımı söz konusu maçlarda 1 gol atıp 2 gol yedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Turan Spor Haberler

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