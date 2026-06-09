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Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin ile yollar ayrıldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 4.5 yıllık görev süresinin ardından teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor, geride kalan sezonda teknik direktör Gerin yönetiminde son haftalarda gösterdiği başarılı performanslı lige tutunmuştu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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