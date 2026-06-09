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Eyüpspor, Atila Gerin ile yollarını ayırdı

Eyüpspor, Atila Gerin ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, 4.5 yıldır kulüpte görev yapan teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Eyüpspor, Teknik Direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Teknik Direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili külüpten yapılan açıklamada, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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