Eyüpspor, Samsunspor'la Kritik Maça Çıkıyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Samsunspor'la sahasında karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 28 mücadelede 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Son 4 lig müsabakasında puan alamayan eflatun-sarılı ekip, 5 maçtır gol atamıyor.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile ameliyat edilen Dorin Rotariu, forma giyemeyecek. Bu futbolcuların dışında son lig maçında kırmızı kart gören Bedirhan Özyurt ile sarı kart cezalısı Umut Bozok da takımlarını yalnız bırakacak.

Kart ceza sınırındaki Jerome Onguene, yarınki mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

İki takımın ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmasını Karadeniz ekibi 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Haberler.com
500

Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Barış zirvesi sonuç kaldı, Netanyahu'dan yeni tehdit gecikmedi