Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile sahasında mücadele edecek.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK ile sahasında mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Sazondaki 30 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 17 yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, 25 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

Geçen hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen eflatun-sarılı ekip, ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Eyüpspor'da tedavilerine devam edilen Emre Akbaba ve Dorin Rotariu'nın yanı sıra Angel Torres ile kırmızı kart cezalısı Anıl Yaşar, forma giyemeyecek.

Ceza sınırındaki Jankat Yılmaz ve Jerome Onguene, yarınki mücadelede sarı kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında görev yapamayacak.

Gaziantep'te ilk devre oynanan karşılaşmayı Eyüpspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

