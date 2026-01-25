Haberler

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Güncelleme:
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 32 puan topladı ve haftaya 5. basamakta girdi.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
