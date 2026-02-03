Eyüpspor, Ismaila Manga'yı kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Senegal ekibi Essamaye'den Ismaila Manga ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcu Ismaila Manga'yı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegal ekiplerinden Essamaye forması giyen oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Ismaila Manga'ya Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor