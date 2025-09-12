Haberler

Eyüpspor, Senegal’li Genç Savunmacı Gilbert Mendy’yi Transfer Etti

Eyüpspor, Senegal’in FC Guediawaye Kulübü’nden 20 yaşındaki savunmacı Gilbert Mendy’yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Asbaşkan Fatih Kulaksız, transferin kulübe uzun vadede önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

EYÜPSPOR, Senegal'in FC Guediawaye Kulübü'nden 20 yaşındaki genç savunmacı Gilbert Mendy'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Gilbert Mendy için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Gilbert, scout ekibimizin neredeyse sıfır maliyetle kulübümüze kazandırdığı önemli bir oyuncu. Potansiyeli yüksek ve uzun vadede hem sahada katkı sağlayacak hem de kulübümüze bonservis bedeli kazandırabilecek bir isim olduğuna inanıyoruz. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Gilbert Mendy ise, "Eyüpspor'da olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi kanıtlamak ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
