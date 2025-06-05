Eyüpspor, Selçuk Şahin ile Anlaşma Sağladı

Eyüpspor, Selçuk Şahin ile Anlaşma Sağladı
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Trendyol Süper Lig takımlarından ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin ile prensipte anlaşmaya vardı. İmza töreni, A Milli Takım'ın ABD kampının ardından gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin ile prensipte anlaşmaya vardı.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz." denildi.

Selçuk Şahin'in, A Milli Takım'ın ABD'deki kampının ardından düzenlenecek imza töreniyle görevine başlayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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