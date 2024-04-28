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Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti

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Eyüpspor, Şanlıurfaspor karşısında 3-1 galip geldi. Maçta Caner Erkin 2 gol atarken, Gianni Bruno da bir gol kaydetti. Şanlıurfaspor'un tek golü ise Paixao'dan geldi.

1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası içine girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

42. dakikada ceza sahası dışından Caner Erkin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

47. dakikada Rosario'nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesinde hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

74. dakikada Gianni Bruno'un gelişine vurduğu top ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Yasin Kol, Hüsnü Emre Çelimli, Serdar Soydan

Şanlıurfaspor : Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Adem Eren Kabak (Yusuf Emre Gültekin dk. 46), İshak Çakmak (Muhammed Enes Kiprit dk. 82), Paixao, Mehmet Yiğit, Harris (Barış Ekincier dk. 82), Dening (Balde dk. 46), Semih Karadeniz, Amar Begiç (Landel dk. 75), Barış Gök

Yedekler: Tokotaev, Cumali Bişi, Tolga Ünlü, Civan Ardıl Canbeyli, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Cahit Arslan

Eyüpspor : Berke Özer, Dos Santos, Robin Yalçın, Mehmet Murat Uçar, Ömer Bayram (Tugay Kacar dk. 59), Taşkın İlter (Kulembe Ribeiro dk. 59), Rosario ( Gianni Bruno dk. 59), Obeng Ampem, Melih Kabasakal, Svit Seslar (Karoly dk. 709, Caner Erkin (Berkay Kumlu dk. 78)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, Recep Niyazi, Hüseyin Maldar, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Caner Erkin (dk. 23, 42), Gianni Bruno (dk. 74) (Eyüpspor), Paixao (dk. 49 pen.) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Obeng Ampem, Caner Erkin (Eyüpspor), Diogo (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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