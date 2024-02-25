Eyüpspor, Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti

Stat: Eyüp

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Kadir Akıllı

Eyüpspor : Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı (Dk. 64 Taşkın İlter), Claro, Caner Erkin, Fredy (Dk. 63 Saiz), Robin Yalçın, Recep Niyaz (Dk. 84 Tugay Kaçar), Ahmed Kutucu, Regattin (Dk. 88 Seslar), Bruno (Dk. 63 Thuram)

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Rotman (Dk. 46 Samed Onur), Roshi (Dk. 46 Dimitrov), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Muhammed Ertürk), Del Valle (Dk. 73 Burak Süleyman), Kasongo

Goller: Dk. 28 Regattin, Dk. 70 Taşkın İlter, Dk. 80 Ahmed Kutucu ( Eyüpspor ), Dk. 61 Hasan Kılıç, Dk. 90+5 Çağlayan Menderes ( Sakaryaspor )

Kırmızı kart: Dk. 51 Donkor ( Sakaryaspor )

Sarı kart: Dk. 74 Saiz ( Eyüpspor )

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında lider Eyüpspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 58'e çıkardı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, en yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bu sezon 1. Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Sakaryaspor ise 40 puanda kaldı.