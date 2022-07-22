Eyüpspor, Ryan Babel ile sözleşme imzaladı Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti. Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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