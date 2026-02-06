Haberler

Eyüpspor, Robin Yalçın'la yolları ayırdı

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 2,5 sezondur takımda bulunan 32 yaşındaki futbolcu Robin Yalçın ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yalçın, Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki futbolcusu Robin Yalçın'la yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 2,5 sezondur Eyüpspor forması giyen futbocuya teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarılar dilendi.

2023-2024 sezonu başında Eyüpspor'a transfer olan Robin Yalçın, takımıyla Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

