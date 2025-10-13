Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor , teknik direktör Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin ile geçtiğimiz günlerde yollar ayrılmıştı. Şahin'in yerine göreve getiren Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak katıldı.

Bilgi ve birikimiyle Eyüpspor'a katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Orhan Ak, "Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Özellikle çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp. Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Takımın oyuncu kalitesi yüksek. Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım. Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz" diye konuştu.

İyi sonuçlar alınması halinde alışma sürecinin hızlanacağını söyleyen Orhan Ak, "Dokunuşlar yapıp farklı bir takım oluşturabiliriz. Zaman zaman oyun içinde ve başlangıçlarında formasyon değişiklikleri olmuş. Dokunuşları skora da yansıtınca sürecin hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

'SKORLAR ALINDIKÇA ÖZ GÜVEN GELECEK, İÇERİDEKİ ENERJİ DEĞİŞECEK'

Eflatun-sarılı ekibin eski teknik direktörü Arda Turan ile sık sık futbol sohbetleri yaptığını ifade eden Orhan Ak, Eyüpspor'un yarışan takım potansiyeli taşıdığını dile getirdi. Orhan Ak, "Bugüne kadar hep yarışan takımlarda olduk. Eyüpspor da bu potansiyele gelebilecek bir takım. Skorlar alındıkça öz güven gelecek, içerideki enerji değişecek. Üç puanlı sistemde çok farklı bir yere gelebilirsiniz. Bunun için de antrenmanlar çok önemli. Oyuncuların öz güven yakalaması için oyun çok önemli. Buraya gelmeden önce Selçuk hocayla görüşmedim ama Arda Turan'la sık sık konuşuyoruz. Oyunla ilgili sürekli kafa yoran kişileriz. Buradaki hikayeyi çok önceden biliyorum. Gelirken de bu heyecanım ve mutluluğum çok fazlaydı" diye konuştu.

FATİH KULAKSIZ: ORHAN HOCAYLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ÇOK HEYECANLANDIM

Orhan Ak'ı göreve getirmeden önce yabancı teknik direktör için çalışmalar yaptıklarını ancak başkan Murat Özkaya'nın kendisine Orhan Ak ile görüşmesi tavsiyesinde bulunduğunu belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Selçuk hocayla yolları ayırdıktan sonra yabancı hoca çalışmamız vardı ama başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynattığı oyunu da beğeniyordum" ifadelerini kullandı.

'KULÜBÜMÜZ İÇİN EN İYİ KARARI VERDİK'

Eyüpspor için en iyi kararı verdiklerini dikkat çeken Fatih Kulaksız, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her çiçek her bahçede açmıyor. Orhan hocayla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi. Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik. Arda hocayla anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Ama inancımız çok yüksekti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyorsunuz. Rüyamızda Orhan hocayı görüp sabah başlayalım demedik. Kulübün profesyonelleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Eyüpspor'un organizasyon gücü var, futbol aklı var. Üç yıllık planlama yaptık. Eyüpspor, çok kısa sürede alt sıralardan kurtulacak, ilk 8'in içinde konumlanacak. Sempatik bir kulüp olmak istiyoruz.