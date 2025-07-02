Eyüpspor, Nihad Mujakic'i Kiralık Olarak Transfer Etti

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Eyüpspor, Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldı.

ikas Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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