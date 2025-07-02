Eyüpspor, Nihad Mujakic'i Kiralık Olarak Transfer Etti
Eyüpspor, Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldı.
ikas Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Nihad Mujakic'i renklerine bağladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor