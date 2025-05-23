Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor

Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor
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Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En-Nesyri, takımdan ayrılıyor
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Fenerbahçe'nin Faslı yıldız oyuncusu Youssef En-Nesyri, taraftar protestolarından rahatsız. Eyüpspor maçında gol atmasına rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaşan ve "Duymuyorum" şeklinde bir de hareket yapan En-Nesyri, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediğini belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta protesto edilmesine üzülen ve attığı gol sonrası tribünlere eliyle "Duymuyorum" işareti yapan Faslı yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

TARAFTARA HAREKET ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı. Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi. Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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