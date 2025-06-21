Eyüpspor, Leo Dubois ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, tecrübeli sağ bek Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Dubois'e geçtiğimiz sezondaki mücadeleleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, tecrübeli sağ bek Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Leo Dubois'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Geride kalan sezonun ilk haftalarında Galatasaray'dan kadroya dahil edilen 30 yaşındaki Fransız oyuncu, ikas Eyüpspor formasıyla 11 resmi karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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