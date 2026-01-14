Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta forma giydi.