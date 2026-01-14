Haberler

Eyüpspor'da Kerem Demirbay ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, Demirbay'a kariyerinde başarılar diledi.

Eflatun-sarılı kulübün açıklamasında, "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Deneyimli futbolcu, Eyüpspor'da bu sezon 16 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
