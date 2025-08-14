Eyüpspor, Kaleci Berke Özer'i Lille'e Satışını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'in Fransa'nın Lille takımına 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olduğunu duyurdu. Anlaşmada 500 bin Euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor, 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'in Fransa takımlarından Lille'e transfer olduğunu açıkladı. Lille bu transfer için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 500 bin Euroluk bonus maddesi de bulunuyor.

Eyüpspor'dan transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4.500.000 Euro garanti ve 500.000 Euro bonus olmak üzere toplam 5.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.