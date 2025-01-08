Eyüpspor, Jonjo Shelvey ile Yollarını Ayırdı

Eyüpspor, İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Eyüpspor'da İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kulübün resmi sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jonjo Shelvey ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonjo Shelvey'e takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Eyüpspor formasıyla 6 maçta 202 dakika süre alan Shelvey, gol ya da asist katkısı yapamadı. - İSTANBUL