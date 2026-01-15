Haberler

ikas Eyüpspor, Türkiye Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı
ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında ikas Eyüpspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Eyüpspor, penaltı ile eşitliği sağladı ve son dakikada bulduğu golle galip geldi.

Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında ikas Eyüpspor sahasında 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK'yı konuk etti. Pendik Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Fatih Tokail düdük çaldı. Tokail'in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Emre Doğu üstlendi. Konuk ekip 26'ncı dakikada yeni transferi Atakan Çankaya'nın asistinde Özder Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 44'üncü dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Legowski'nin şutunda top Conte'nin eline çarpınca hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi. 45+2'nci dakikada Umut Bozok penaltı atışında durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Eyüpspor, 86'ncı dakikada öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta Emir topu son anda çizgiden içeri çevirdi. Metehan'ın kafayla kale alanına indirdiği topu Umut Bozok yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikas Eyüpspor sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Iğdır FK ise ikinci maçlar sonunda 1 puanda kaldı.

