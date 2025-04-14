Eyüpspor Hedef Büyüttü: Avrupa Kupalarına Göz Diktiler

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u 6-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, son haftaya kadar Avrupa hedefini kovalayacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Bugünkü maçın iki açıdan önemi vardı. Birincisi 3 puanı kazanıp 50 puan barajını bu haftada geçmekti. Son 6 hafta kala Avrupa hedefiyle yolumuza devam etmek için avantaj sağlayacaktı. Diğeri de rakibe duyacağımız saygıydı. Adana Demirspor'da genç kardeşlerimiz iyi mücadele veriyor. Zor bir süreçten geçiyorlar. Biz de onların mücadelesine karşılık disiplinden kopmadan iyi bir oyunla saygımızı göstermek istiyorduk. Oyuncularımız iki isteğimizi de yerine getirdi." diye konuştu.

Avrupa hedefine yaklaştıklarını ifade eden Yavaş, "Son 6 haftaya girdik. Sezon başı Süper Lig'de ilk defa bulunan bir takım olarak çok gerçekçi hedef olarak ligde kalmayı hedeflemiştik. Bunu düşündüğümüzden daha erken ulaştıktan sonra ikinci bir hedef olarak da Avrupa'ya gitmek için ilk 5'te olmak istiyorduk. Uzun süredir ilk 5'teyiz. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Oyuncularımız gösterdi ki son haftaya kadar bu işi kovalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ara transfer döneminde bazı oyuncularla yolların ayrılmasına rağmen hedeflerine devam ettiklerini söyleyen Yavaş, "Teknik ekip olarak bunun egosunu yapmadık. Küçük ama güçlü bir aileyiz. Hayallerimizi öteledik ama kulübe yardım etmek zorundayız. Bu kulüp bize güvendi ve fırsat verdi. İyi imkanlarla çalıştığımızı düşünüyorum. İşin finansal yönüne daha fazla saygı duyduk. Oyuncularımız iyi fedakarlık gösterdi ve bu konuma bizi getirdi. Bazen fedakarlık yapmak zorundasınız. Bu sene yapılan bu fedakarlık önümüzdeki sene daha pozitif bir şekilde bize dönecektir. Avrupa kupalarına katılırsak bütçemizi değerlendireceğiz. Hem finansal hem teknik açıdan dengeyi bulup yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.