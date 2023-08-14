Eyüpspor, Gianni Bruno'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Belçika'nın KAA Gent takımından forvet oyuncusu Gianni Bruno'yu transfer etti.

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin VV St. Truiden ekibinde kiralık olarak görev yapan 31 yaşındaki Gianni Bruno'nun kadroya dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen asbaşkan Fatih Kulaksız, "Gianni Bruno çok kariyerli bir futbolcu. Avrupa'nın önemli liglerinde kendisini kanıtlamış, geçtiğimiz sezon Belçika Jupiler Pro Ligi'nde 20 gol atmayı başarmış çok önemli bir golcü. Yaklaşık 1 aydır gündemimizdeydi. Uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. İnşallah bu sezon bize çok katkı sağlayacak. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Gianni transferinde bize yardımcı olan KAA Gent Kulübü yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'un yeni transferi Gianni Bruno ise "Eyüpspor'a katıldığım için çok mutluyum. Yeni bir takımla, yeni bir ülkede, yeni bir maceraya atıldığım için çok heyecanlıyım. Her şeyimi bu kulüp için vereceğim ve umarım önümüzdeki sezon hep birlikte Süper Lig'de olacağız." değerlendirmesinde bulundu.