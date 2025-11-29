Eyüpspor, Gaziantep FK'yı Deplasmanda 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olan Eyüpspor, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. İstanbul ekibi mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 10. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 88. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak ise 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gaziantep FK'nın tek golü, uzatma bölümünün 90 artı 6. dakikasında Emmanuel Boateng'den geldi. Bu sırada Eyüpspor kalecisi Marcos Felipe, ceza sahasında yaşanan gerginliği sakinleştirmeye çalışırken topu ağlarında buldu.

Dört maçtır kazanamayan İstanbul temsilcisi, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkartarak 15. sıraya yükseldi. Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK ise 22 puanda kaldı.