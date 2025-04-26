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Eyüpspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Eyüpspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor, zorlu mücadeleye yönelik antrenmanlarını tamamladı ve yönetim dev prim sözü verdi. Ancak, sakatlığı bulunan Taras Stepanenko bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Eyüpspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Eflatun-sarılılarda yönetimin, zorlu karşılaşma için dev prim sözü verdiği öğrenildi.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, yoğun tempoda geçen antrenmanı taktik ve şut çalışmaları ile tamamladı.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Taras Stepanenko, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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