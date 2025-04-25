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Eyüpspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Eyüpspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek Eyüpspor, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü lider Galatasaray'ı konuk edecek ikas Eyüpspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, şut organizasyonlarıyla sona erdi.

Eflatun-sarılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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