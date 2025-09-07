Haberler

Eyüpspor – Galatasaray Maç Tarihi Değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının tarihini 14 Eylül'den 13 Eylül'e alarak saat 17.00'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının gününü değiştirdi.

TFF yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan müsabakanın, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
