Eyüpspor – Galatasaray Maç Tarihi Değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının tarihini 14 Eylül'den 13 Eylül'e alarak saat 17.00'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak Eyüpspor – Galatasaray karşılaşmasının gününü değiştirdi.
TFF yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazar günü oynanacağı duyurulan müsabakanın, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor