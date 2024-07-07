Eyüpspor, Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yı 2 yıllığına transfer etti. Akbaba, Adana Demirspor formasıyla 39 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Akbaba'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Eflatun ve sarılı kulüpten yapılan videolu transfer duyurusunda "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Emre Akbaba" ifadeleri kullanıldı.
Son olarak Adana Demirspor formasını giyen 31 yaşındaki orta saha, tüm kulvarlarda toplam 39 maça çıkarken 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.