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Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yavaş, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige iyi başladıklarını belirterek, "Sivasspor karşılaşması bizim açımızdan çok önemliydi. Bunu da devam ettirmek istiyorduk. Ayrıca bu ligin ilk haftalarında alınan puanların ligin ilerleyen süreçlerinde daha da değerleneceğinin farkındayız." dedi.

Önlerinde zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Fikstür zorlandıkça burada alınan puanlar bizi büyük takımlara karşı, kadro kalitesi bizden daha yüksek olan takımlara karşı daha rahat, en azından sakin çıkmamızı sağlayacaktı. Ligin yeni takımıyız. İlk üç maç bizim için gerçekten hayal ettiğimiz gibi oldu. İyi başlamak istiyorduk. İyi başladığımızı düşünüyoruz. Şu an bizim için işler yolunda. Sivasspor da bugün gerçekten iyi mücadele etti. Ama maça baktığımızda biz maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdik, istediğimiz gibi gitti. Skoru da bulduk. Skoru arttıracak fırsatları da bulduk, değerlendiremedik. Daha da farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Sonuç olarak dediğim gibi önemli bir üç puan bizim için. Kazanmak için maç öncesi planlarımızı yapmıştık. Bunu başardığımız için de çok mutluyuz."

Kaynak: AA / Spor

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