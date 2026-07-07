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ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı

ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Eyüpspor, Portekizli futbolcu David Costa ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

SÜPER Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüp, transferi sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa" ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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